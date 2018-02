Poutine présente ses condoléances à Rohani après le crash d’un avion de ligne en Iran

Le Président russe a présenté ses condoléances aux autorités et au peuple iraniens suite au crash d'un avion de ligne qui a coûté ce dimanche la vie à 66 personnes.

Vladimir Poutine a envoyé dimanche à son homologue iranien Hassan Rohani un message de condoléances aux familles des 66 victimes du crash d'avion en Iran, soulignant qu'il partageait leur deuil.

«La Russie partage le deuil de ceux qui ont perdu leurs amis et leurs proches dans cette tragédie et leur souhaite du courage et de tenir bon», indique le message.

© AFP 2018 Marwan Naamani Crash en Iran: les 66 personnes qui se trouvaient à bord sont mortes

L'avion ATR qui assurait la liaison interne entre Téhéran et la ville de Yasuj, dans le sud-ouest du pays, s'est écrasé ce dimanche matin, 50 minutes après son décollage. L'appareil a percuté Dena, dans la chaîne montagneuse de Zagros, à environ 500 kilomètres de Téhéran et à moins de 25 kilomètres de sa destination. Les 66 personnes, dont un enfant et les 6 membres de l'équipage ont perdu la vie.