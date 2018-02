Crash en Iran: l’avion aurait précédemment connu des problèmes techniques

L'avion de la compagnie Iran Aseman Airlines qui s'est écrasé ce dimanche en Iran, tuant les 66 personnes à son bord, a connu par le passé des problèmes techniques, rapporte l'agence iranienne ISNA.

© Sputnik. Natalia Seliverstova Poutine présente ses condoléances à Rohani après le crash d’un avion de ligne en Iran

Le média affirme que le 25 janvier, une panne a contraint l'appareil à rebrousser chemin peu après son décollage de l'aéroport de Mehrabad, à Téhéran. Suite à cet incident, le problème technique a été résolu, indique l'agence, ajoutant que l'avion a continué à effectuer des vols jusqu'au 18 février, lorsque le crash est survenu.

L'avion ATR qui assurait la liaison interne entre Téhéran et la ville de Yasuj, dans le sud-ouest du pays, s'est écrasé ce dimanche matin, 50 minutes après son décollage. L'appareil a percuté Dena, dans la chaîne montagneuse de Zagros, à environ 500 kilomètres de Téhéran et à moins de 25 kilomètres de sa destination. Les 66 personnes, dont un enfant et 6 membres d'équipage, ont perdu la vie.