Les USA, transfèrent-ils des terroristes de Daech en Afghanistan?

La présence du contingent militaire des États-Unis en Afghanistan est nécessaire, a déclaré Dawlat Waziri, porte-parole du ministère afghan de la Défense, tout en démentant l'information sur le transfert de terroristes dans le pays par les Américains.

«Je nie que les États-Unis transfèrent des terroristes de Daech en Afghanistan. Les Américains nous aident à liquider les terroristes de Daech, ainsi que ceux d'autres groupes opérant dans le pays. Ainsi, grâce à l'armée de l'air américaine, quatre chefs de Daech ont été éliminés: Abu Saeid, Hasibollah, Amir Abdolrahman et Shahed», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Or, le politologue afghan Ahmad Wahid Mozhda a relevé, dans un entretien accordé à Sputnik, que les Afghans croyaient en une certaine «main mystérieuse» qui se livrerait au renforcement des positions des terroristes de Daech.

© AP Photo/ Shabbir Hussain Imam Vers des liens de plus en plus étroits entre l’OTAN, les USA et Daech en Afghanistan

«Bien des députés afghans, ainsi que de simples citoyens disent que des terroristes de Daech y sont transférés à bord d'hélicoptères non identifiés», a indiqué l'expert.

Et de rappeler qu'en 17 ans de lutte antiterroriste en Afghanistan, les États-Unis avaient essuyé d'importantes pertes matérielles et humaines et ce, pratiquement sans résultat.

© AP Photo/ Marco Di Lauro L’Afghanistan se dit capable de lutter contre Daech et les Talibans sans les USA

«Qui plus est, les groupes terroristes sont même devenus plus nombreux en Afghanistan. […] Les États-Unis ont dépensé 1.000 milliards de dollars pour cette guerre, la coalition internationale a perdu près de 4.000 militaires, mais la guerre n'est toujours pas finie. Les hostilités se poursuivent sur la plupart du territoire afghan. Pourquoi les 150.000 militaires de la coalition internationale n'ont-ils pas garanti la sécurité de l'Afghanistan?», s'est interrogé M.Mozhda.

Et de répondre que le soutien du terrorisme en Afghanistan avait pour objectif de créer une menace pour des pays de la région, tels que l'Iran, la Russie et la Chine qui avaient des relations compliquées avec les États-Unis.