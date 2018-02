Hachd al-Chaabi: «Nous réclamons le retrait immédiat d’Irak des troupes d’occupation US»

Les Irakiens sont de plus en plus mécontents de la présence des militaires américains qui ne se sont pas retirés d’Irak après l’annonce de la victoire sur Daech, mais y deviennent même plus nombreux. Les troupes US qui sont des troupes d’occupation doivent partir, a déclaré à Sputnik Kenan Tuzlu, chef de l’unité turkmène des Hachd al-Chaabi.