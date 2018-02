Les États-Unis préoccupés par les «tueurs de satellites» russes et chinois

La Russie et la Chine mettraient au point des armes capables de désactiver les satellites militaires et commerciaux des États-Unis, lit-on dans le rapport de Daniel Coats, directeur de l’US National Intelligence.

L'US Intelligence Community a rendu public le 13 février son rapport annuel Worldwide Threat Assessment, portant sur les menaces réelles contre la sécurité des États-Unis.

En plus du terrorisme international et des cyber-menaces actuelles, le rapport met l'accent sur les armes performantes élaborées par la Russie et la Chine en vue de désactiver les satellites américains. Il s'agit d'«unités antisatellites spéciales», susceptibles de rendre «plus tendue» la conjoncture internationale dans l'espace.

«La Russie et la Chine s'attachent à créer des armes antisatellites en vue de diminuer le potentiel militaire des États-Unis et de leurs alliés», lit-on dans le rapport.

À en croire son auteur, la Russie et la Chine pourraient s'en servir à l'avenir contre les États-Unis en cas de conflits militaires. Ainsi, les USA envisagent désormais d'augmenter le niveau de sécurité de leurs satellites commerciaux, civils et militaires.