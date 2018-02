Les Kurdes YPG sur leurs cibles en Syrie

Il arrive de temps en temps, dans la province de Deir ez-Zor, qu'il y ait des accrochages entre les forces gouvernementales syriennes et les milices YPG, mais les unités kurdes «n'ont aucune intention d'attaquer les troupes gouvernementales», a déclaré à Sputnik Nuri Mehmud, porte-parole des Unités de protection du peuple kurde (YPG).

«Notre alliance avec les États-Unis n'a qu'un seul objectif qui consiste notamment à combattre Daech. Nous ne poursuivons aucun autre objectif. Nous n'avons aucune intention de combattre le gouvernement syrien ou qui que ce soit d'autre. Avec les États-Unis, nous combattons Daech et non les autorités syriennes», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que les YPG aspiraient à une vie libre et pacifique pour tout le monde.

«Nous souhaitons la résolution la plus rapide possible du conflit syrien dans le cadre d'une Syrie unie. Dans nos actions, nous sommes invariablement guidés par un principe de défense et non d'attaque. Nos forces ont combattu Daech, parce que cette structure ne s'engage pas dans le dialogue et rejette l'idée même d'un règlement démocratique», a expliqué M.Mehmud.

Il a démenti les allégations turques selon lesquelles les terroristes de Daech adhéraient aux Forces démocratiques syriennes (FDS).

«Nous sommes justement cette force qui combat régulièrement Daech, et tous ceux qui prétendent le contraire dénaturent tout bonnement les faits. Les YPG et les YPJ [bataillon féminin kurde au sein des YPG, ndlr] ont été les seules unités à avoir défendu Kobané contre Daech. Le monde entier est au courant de notre lutte contre Daech», a conclu le porte-parole des milices kurdes.