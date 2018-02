Le Pentagone dresse une liste des défaillances de l'armée américaine

L'armée américaine recevra un financement accru pour l'année fiscale 2019 car elle doit se moderniser tout en luttant simultanément dans les conflits actuels. Le problème que l'armée doit résoudre est de savoir comment décourager la Russie et la Chine tout en faisant face aux défis d'aujourd'hui, écrit The National Interest.

«Les puissances révisionnistes comme la Chine et la Russie, les régimes voyous tels que l'Iran et la Corée du Nord, ainsi que les organisations transnationales menaçantes, en particulier les groupes terroristes, représentent un large éventail de menaces très réelles pour les intérêts américains. Nos concurrents régionaux dans le Pacifique et en Europe étudient nos forces et nos vulnérabilités depuis plus d'une décennie. Leurs efforts de modernisation minent lentement notre avantage concurrentiel, et cette demande de budget répond à cela, en fournissant les ressources nécessaires pour assurer la supériorité de l'Armée», explique le directeur du budget de l'Armée, Paul Chamberlain aux journalistes.

Selon lui, le nouveau budget permettra à l'armée américaine de devenir «plus meurtrière, résiliente et prête à faire face aux menaces actuelles et futures».Par ailleurs, M. Chamberlain a souligné que le budget inclut la lutte contre le terrorisme et assure le financement des opérations antiterroristes.En outre, il a énuméré les principaux problèmes de l'armée américaine.

«L'armée doit être capable de gagner, si nécessaire, sur un champ de bataille multi-domaines, un champ de bataille qui nécessite des capacités intégrées dans les combats, dans la guerre électronique, dans le cyberespace et dans l'espace. De plus, elle doit être capable de frapper l'ennemi et d'améliorer sa capacité de survie dans un environnement hostile», a déclaré M. Chamberlain.

Dans ce contexte, il a indiqué six domaines de modernisation de l'armée américaine: le développement des armes de haute précision, la conception de machines de combat de nouvelle génération, le remplacement du parc des avions militaires par les appareils du projet Future Vertical Lift, l'amélioration des systèmes de communication à l'intérieur de forces armées, le perfectionnement des systèmes de lutte antiaérienne et de défense antimissile, etc.

D'après M. Chamberlain, les efforts dans le domaine de la modernisation permettront à l'armée américaine d'augmenter sa supériorité technologique par rapport à ses adversaires.