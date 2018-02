Pourquoi Pyongyang a-t-il annulé une rencontre avec le vice-président US?

Selon The Washington Post, le vice-président des États-Unis Mike Pence devait rencontrer secrètement des représentants nord-coréens lors de son déplacement en Corée du Sud, mais l'entrevue a été annulée au dernier moment par la délégation nord-coréenne.

The Washington Post relate que le 10 février, Mike Pence devait rencontrer Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et le dirigeant formel de la Corée du Nord, Kim Yong-nam.

Cependant, moins de deux heures avant le début de la rencontre , celle-ci a été annulée. Selon la même information, la décision nord-coréenne était une réponse aux déclarations du vice-président américain sur son appel à des «sanctions les plus dures et les plus agressives» contre Pyongyang.

The Washington Post a communiqué, en se référant à un responsable de la Maison-Blanche, que la préparation de la rencontre avait été menée pendant une quinzaine de jours et avait été entamée suite à une information de la CIA sur l'intention des Nord-Coréens de s'entretenir avec Mike Pence. Une autre source du média a ajouté que l'initiative venait de la Corée du Sud, qui était intervenue en tant qu'intermédiaire.

Selon la source du média, Mike Pence a accepté l'invitation de la Corée du Nord le 5 février, juste avant son départ pour l'Asie. La rencontre devait avoir lieu dans la Maison bleue, la résidence officielle du Président sud-coréen.