Où est l’accord sur le règlement de la crise ukrainienne de 2014? La réponse de Porochenko

Le Président ukrainien Piotr Porochenko a déclaré, lors d’une audition devant le tribunal, ne pas savoir où est l’accord entre l’ex-chef de l’État Viktor Ianoukovitch et l’opposition sur le règlement de la crise politique de 2014 en Ukraine.

«Je ne sais pas où cet accord se trouve. Je n'ai jamais vu l'original, je ne l'ai pas signé et je ne peux pas le commenter, non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je ne l'ai jamais vu», a indiqué M.Porochenko lors d'une audition au tribunal.

Mercredi, le Président ukrainien en exercice a été interrogé par vidéoconférence de son administration dans l'affaire de M.Ianoukovitch accusé de haute trahison.

Les avocats de M.Ianoukovitch soupçonnent les autorités actuelles de l'Ukraine d'avoir détruit l'original du texte signé par Viktor Ianoukovitch, l'opposition ukrainienne et les représentants de l'UE en février 2014 et qui constitue, selon eux, une preuve importante dans le dossier.

En juin 2017, le tribunal a commencé l'audience dans le cadre de l'affaire de haute trahison contre Ianoukovitch. Cette affaire fait partie de la série de procédures pénales engagées par les nouvelles autorités de l'Ukraine contre Viktor Ianoukovitch après le coup d'État dans ce pays en 2014.

L'accord sur le règlement de la crise politique en Ukraine provoquée par la décision de l'ex-Président de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne en 2013 a été conclu le 21 février 2014 entre M.Ianoukovitch et les représentants de l'opposition ukrainienne, Vitali Klitschko, maire de Kiev depuis 2014, Arseni Iatseniouk, Premier ministre de 2014 à 2016 et Oleg Tiagnibok, leadeur du parti nationaliste Svoboda, avec la médiation d'hommes politiques européens. Toutefois, après cela, la Rada suprême (parlement monocaméral ukrainien) a destitué Viktor Ianoukovitch qui a dû fuir le pays.