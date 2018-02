Ghouta orientale: les civils pris au piège

Le porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Iouri Evtouchenko, a signalé au cours d'un point de presse que «la situation humanitaire et socio-économique était critique» dans la banlieue de Damas et que les appels du Centre aux combattants pour leur faire déposer les armes et entamer les négociations étaient restés sans effet.

Le général a également annoncé que des groupes armés illégaux empêchaient les civils de quitter le territoire sous leur contrôle.

© AFP 2018 AMER ALMOHIBANY Ankara et Moscou discutent de l'évacuation de 500 civils de la Ghouta orientale

Précédemment le porte-parole du secrétaire général de l'Onu, Stéphane Dujarric, avait fait état de plus de 100 morts dans les bombardements de la Ghouta orientale au cours de ces derniers jours. Une déclaration similaire a été faite par la porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert.

Le Comité international de la Croix-Rouge a appelé les parties au conflit en Syrie à assurer l'accès des médecins à cette banlieue de Damas. Le Comité déplore que les combats dans la région risquent encore de se prolonger ces prochains jours et semaines.

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a réclamé l'arrêt immédiat de toutes les opérations militaires dans la Ghouta orientale afin de mener des actions humanitaires.