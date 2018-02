Une «grande guerre» attend l’Europe d’ici 4 ou 5 ans, selon une députée de Kiev

L’actuel conflit dans le Donbass pourrait être réglé par le biais d’une grande guerre en Europe ou de changement de pouvoir en Ukraine et en Russie, estime Nadejda Savtchenko, ex-militaire ukrainienne, aujourd'hui députée.

Une «grande guerre» pourrait éclater dans quelques années, qui toucherait non seulement l'Ukraine et la Russie, mais aussi d'autres pays d'Europe, a déclaré la députée ukrainienne Nadejda Savtchenko, à la chaîne de télévision ZIK.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Nadejda Savtchenko appelle à protéger l’Ukraine avec des vaisseaux spatiaux

La mission de paix ne sera pas à même de régler le conflit armé dans le Donbass, selon elle.

Il y a deux variantes pour sortir de l'impasse, estime la députée. La première serait une grande guerre «dans quatre, cinq ans au plus» dont l'Ukraine sera le centre.

La seconde serait «le changement de pouvoir en Ukraine, le changement de pouvoir en Russie et d'autres voies imprévisibles».

Mme Savtchenko a plus d'une fois attiré l'attention des médias par ses déclarations et ses démarches controversées. Elle avait notamment déclaré son intention de présenter sa candidature à la présidentielle ukrainienne et avait même lancé une collecte de fonds pour sa campagne électorale.

Accusée par la justice russe dans le cadre de l'affaire du meurtre de deux journalistes russes dans le Donbass (est de l'Ukraine) en juin 2014, Mme Savtchenko a été condamnée en mars 2016 à 22 ans de prison. Fin mai 2016, le Président russe Vladimir Poutine a gracié l'intéressée à la demande des parents des victimes. Tout de suite après son retour en Ukraine, Nadejda Savtchenko est devenue députée de la Rada suprême (parlement monocaméral).