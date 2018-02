Des dizaines de victimes dans un double attentat suicide à la voiture piégée au Yémen

Un double attentat suicide à la voiture piégée dans la ville yéménite d'Aden, dans le sud du pays, a fait plusieurs dizaines de morts ou de blessés, selon des témoins et des responsables hospitaliers. Daech a revendiqué l'attentat, selon des médias.

Les attaques semblent avoir ciblé le camp des forces antiterroristes situé dans la partie sud-ouest de la ville d'Aden, toujours selon la même source.

Les responsables du principal hôpital de la ville, le Jumhouria hospital, ont déclaré que les corps de cinq victimes, dont la plupart étaient des soldats, y ont été transportés avec plusieurs autres personnes blessées, y compris des civils.