Moscou: les terroristes entravent toute tentative d’aide aux civils de la Ghouta orientale

Lors d'un briefing qui s'est tenu samedi, le général Youri Evtouchenko, représentant du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, a fait savoir que les tentatives de Damas pour aider la population civile de la Ghouta orientale ont été torpillées par les groupes armés illégaux.

«Dans la Ghouta orientale, la situation humanitaire et socio-économique est sciemment détériorée par les leaders des groupes armés illégaux de Jaych al-Islam, de Faylaq al-Rahmane et du Front al-Nosra. Toutes les tentatives du gouvernement de la République arabe syrienne pour apporter de l'aide aux civils de la région de la Ghouta orientale sont bloquées par les terroristes», a fait savoir le général Youri Evtuchenko.

Au cours des 24 dernières heures, 27 obus de mortier et deux roquettes terroristes se sont abattus sur des quartiers de la capitale syrienne et ses environs, faisant quatre morts et une cinquantaine de victimes, a déclaré ce samedi Youri Evtouchenko, représentant du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit.