Moscou met en garde contre toute tentative de faire avorter le règlement en Syrie

La Russie ripostera fermement à toute tentative d'attiser davantage l'hystérie antirusse et antisyrienne et de faire avorter le processus du règlement politique en Syrie, annonce le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«En acceptant l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu, nous allons riposter fermement à toute tentative d'attiser davantage l'hystérie antirusse et antisyrienne et de faire avorter le processus du règlement politique qui renaît au terme du dialogue national syrien tenu à Sotchi», indique le communiqué publié en commentaire de la résolution 2401 du CS de l'Onu.

Le communiqué ajoute que la Russie, pays garant du processus lancé à Astana, «continuera de travailler avec toutes les parties syriennes afin de régler le plus rapidement possible le conflit et d'instaurer la paix entre tous ceux qui y sont intéressés en actes et non plus seulement en paroles, ainsi que d'éradiquer définitivement la menace terroriste».

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté samedi à l'unanimité une résolution instaurant un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie.

Cette mesure, souligne le document, créera les conditions pour «une livraison immédiate de l'aide humanitaire» à la population ainsi que «pour l'évacuation des personnes gravement malades et blessées».