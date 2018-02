Au moins quatre morts et 13 blessés dans un attentant dans le sud-est de l'Afghanistan

Une explosion survenue dans un marché dans une province du sud-est de l'Afghanistan a fait au moins quatre morts et 13 blessés, annonce l'agence Xinhua, en se référant à la police locale.

© AFP 2018 Noorullah Shirzada Les USA, transfèrent-ils des terroristes de Daech en Afghanistan? visant un marché dans la province afghane de Paktîkâ dans le sud-est du pays a fait dimanche matin de nombreux morts et blessés, a déclaré le porte-parole de la police locale Shah Mohammad Aryan à l'agence chinoise Xinhua.

«Le terroriste a installé un engin à l'intérieur d'une moto et l'a fait exploser ce matin dans un marché du district d'Yahya Khil, en tuant quatre personnes dont une policiers et trois civils, et en en blessant 13 autres», a-t-il déclaré.

Néanmoins, un témoin, sous couvert d'anonymat, prétend que le nombre de victimes dépasse les chiffres de la police.

Par ailleurs, le chef du Département local de la santé, Wali Gul, a confirmé que les corps de quatre victimes avaient été transportés dans un hôpital de ville de Charan, la capitale de la province.