Des terroristes attaquent le couloir humanitaire entre Damas et la Ghouta orientale

Des terroristes ont effectué des tirs de mortier sur le seul couloir humanitaire reliant Damas et la Ghouta orientale, rapporte le correspondant de Sputnik.

Le seul couloir humanitaire existant entre Damas et la Ghouta orientale , non loin d’un camp de réfugiés, a été la cible de tirs de mortier des terroristes ce dimanche, annonce le correspondant de Sputnik en Syrie.

«Vendredi, ils ont lancé 36 projectiles de mortier sur ce couloir humanitaire; samedi, une vingtaine; aujourd’hui, ils ont aussi tiré au mortier», a fait savoir à Sputnik un officier syrien.

Selon lui, les militaires sont prêts à secourir tous les civils qui tentent de quitter les territoires contrôlés par les terroristes.

«Mais les terroristes ne les laissent sortir [les femmes et les enfants, ndlr], les camions d’aide humanitaire n’arrivent pas non plus à passer. La population civile sert de bouclier humain», a ajouté cet officier.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté le 24 février à l'unanimité une résolution instaurant un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie.

Cette mesure, souligne le document, créera les conditions pour «une livraison immédiate de l'aide humanitaire» à la population ainsi que «pour l'évacuation des personnes gravement malades et blessées».

Lors de la conversation téléphonique qu'il a eue le 25 février avec Emmanuel Macron et Angela Merkel sur le cessez-le-feu en Syrie, Vladimir Poutine a indiqué que la trêve ne s’appliquerait pas aux opérations menées contre les terroristes.