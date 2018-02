Le Drian prochainement à Moscou pour faire le tour des problèmes internationaux

Les chefs des diplomaties russe et française, Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian, évoqueront le 27 février à Moscou un large éventail de problèmes internationaux, annonce le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Parmi les thèmes internationaux, une attention prioritaire sera accordée au règlement de la crise syrienne, à l'évolution de la situation en Ukraine, au Proche-Orient et sur la péninsule Coréenne, ainsi qu'à la coopération entre le Russie et la France au sein de l'OSCE et du Conseil de l'Europe», indique le communiqué.

Selon ce dernier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov recevra son homologue français Jean-Yves Le Drian à Moscou le 27 février, «conformément aux ententes antérieures».