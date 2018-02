La Corée du Nord veut parler? Trump répond

Le Président américain, Donald Trump, s’est déclaré prêt pour des négociations avec la Corée du Nord, en soulignant toutefois que ce serait à des «conditions convenables».

«La Corée du Nord veut parler et nous aussi nous le voulons. Mais à des conditions convenables», a-t-il déclaré aux journalistes.

«On verra», a ajouté le Président.

En réponse à la volonté de Pyongyang de négocier, les USA refusent de relâcher la pression

Les autorités nord-coréennes se sont dit prêtes dimanche à négocier avec Washington , d'après l'administration sud-coréenne. Le même jour, l'agence nord-coréenne KCNA a diffusé un communiqué du ministère des Affaires étrangères dans lequel Pyongyang accuse les États-Unis de déstabiliser la situation sur la péninsule par leurs sanctions d'envergure.

Donald Trump a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre 50 sociétés de transport maritime. Ces mesures visent un individu, 27 entités et 28 navires localisés ou enregistrés en Corée du Nord, en Chine, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, aux Iles Marshall, en Tanzanie, au Panama et aux Comores. L'administration américaine avait précédemment annoncé que ce nouveau train de sanctions était «le plus sérieux jamais imposé à la Corée du Nord».