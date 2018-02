Le représentant spécial US auprès de la Corée du Nord annonce sa démission

Joseph Yun, le représentant spécial du département d'État américain pour la Corée du Nord, a décidé de démissionner, est-il indiqué dans un communiqué du département d'État.

«L'ambassadeur Joseph Yun, membre respecté des Affaires étrangères, a décidé de démissionner pour des raisons personnelles», selon le communiqué.

À son tour, Joseph Yun a rapporté à CNN que c'était «entièrement sa décision de démissionner maintenant».

Yun, nommé par l'ancien président Barack Obama en 2016, était en charge des activités diplomatiques auprès de la Corée du Nord, rappelle Reuters. Il s'y était rendu en juin dernier pour tenter d'obtenir la libération d'un étudiant américain, dont la mort a contribué à alimenter les tensions entre les États-Unis et la Corée du nord.

Les autorités nord-coréennes se sont dites prêtes dimanche à négocier avec Washington, d'après l'administration sud-coréenne. Le même jour, l'agence nord-coréenne KCNA a diffusé un communiqué du ministère des Affaires étrangères dans lequel Pyongyang accuse les États-Unis de déstabiliser la situation sur la péninsule par leurs sanctions d'envergure.

Donald Trump a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre 50 sociétés de transport maritime. Ces mesures visent un individu, 27 entités et 28 navires localisés ou enregistrés en Corée du Nord, en Chine, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, aux Iles Marshall, en Tanzanie, au Panama et aux Comores. L'administration américaine avait précédemment annoncé que ce nouveau train de sanctions était «le plus sérieux jamais imposé à la Corée du Nord».