Plusieurs étudiants interpellés lors d’une manifestation contre le port d’armes aux USA

Plus d’une centaine d’étudiants ont quitté leurs salles de cours pour manifester contre le port d’armes après la fusillade dans un lycée de Floride qui a coûté la vie à 17 personnes. La manifestation a vite dégénéré et s’est soldée par une série d’interpellations.

Au moins cinq étudiants ont été arrêtés en Californie lors d'une manifestation contre le port d'armes qui a rassemblé une centaine de personnes en colère après la fusillade dans un lycée de Floride survenue à la mi-février, relate lundi NBC News.

Plus d'une centaine d'étudiants ont quitté leurs salles de cours en signe de protestation et sont descendus dans les rues de la ville de Stockton, perturbant la circulation.

Selon les forces de l'ordre, certains manifestants ont lancé des pierres et ont endommagé plusieurs voitures de police et de particuliers.

#BREAKING: California students arrested after throwing rocks and damaging vehicles during anti-gun walkout. pic.twitter.com/Le5DCVCaxg — Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 27 февраля 2018 г.

Les personnes interpellées sont âgées de 14 à 18 ans, précise de son côté le site d'informations KCRA, citant la police.

La toute récente tuerie dans un lycée de Floride a relancé une fois de plus le débat sur la réglementation des armes à feu aux États-Unis. S'il n'y a pas de statistiques officielles concernant les ventes d'armes dans le pays, selon les estimations citées par le site Vox, on en dénombrait 357 millions en 2013, soit plus que le nombre d'habitants… Le seul pays qui approche les États-Unis en la matière, loin, loin derrière est le Yémen. On y compte 54,8 armes à feu pour 100 habitants. Qui plus est, le nombre d'armes circulant sur le territoire américain augmente trois fois plus rapidement que la population du pays, affirme Vox. À titre de comparaison, 15.590 personnes ont été tuées par balle en 2017, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis quatre ans.