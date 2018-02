La coalition internationale poursuit les bombardements à Deir ez-Zor

L'agence d'information Sana a annoncé mardi qu'au moins 24 civils ont été tués dans un nouveau raid aérien de la coalition internationale conduite par les États-Unis en Syrie.

Selon l'agence, les frappes ont visé un groupe de personnes déplacées à Dhahret Alouni, dans la banlieue est de Deir ez-Zor. Elle fait également état de nombreux blessés, dont certains dans un état critique.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Au moins 15 personnes tuées dans des frappes aériennes de la coalition à Deir ez-Zor

Le gouvernement syrien a plusieurs fois demandé au Conseil de sécurité de l'Onu de condamner les actions agressives de la coalition, dans lesquelles des civils sont tués et l'infrastructure et les maisons d'habitation sont endommagées. Lundi, le ministère syrien des Affaires étrangères a adressé un nouveau message condamnant les meurtres de Syriens au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, en personne.

Dimanche 25 février, Sana a informé que 29 civils avaient été tués dans un raid aérien de la coalition occidentale à Dhahret Alouni et dans le village avoisinant de Chaafa.