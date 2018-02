Guerre ou Paix? Une étude estime quand un conflit mondial éclaterait

L'état de la paix dans le monde est fragile, un risque de nouvelle guerre mondiale ne doit pas être exclu, selon une étude de l'informaticien américain Aaron Clauset publiée dans la revue Science Advances

M.Clauset, chercheur à l'université du Colorado, s'est demandé si un conflit militaire d'envergure était possible aujourd'hui, plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au milieu de nombreux conflits locaux de différentes intensités. Pour répondre à cette question, il a examiné la base de données The Correlates of War (Les corrélats de la guerre) qui contient les chiffres des pertes en temps de guerre pour la période de 1823 à 2003 en dehors des guerres civiles et des attentats.

L'informaticien a étudié 95 conflits interétatiques. Cela étant, il n'a pas inclus dans son étude la guerre d'Irak de 2003 et des conflits tels que ceux en Syrie et au Yémen qualifiés techniquement de guerres civiles.

Selon l'Américain, une période de plusieurs décennies sans une grande guerre n'est pas un phénomène rare. Toutefois, cette tendance peut facilement être changée, malgré les efforts pris pour diminuer la probabilité de guerres entre États.

«Ces résultats indiquent que la paix actuelle peut être sensiblement plus fragile que ses partisans ne le croient», a constaté M.Clauset.

En tout cas, une longue période de paix devrait durer au moins 100 à 150 ans pour être considérée comme une tendance stable, a-t-il précisé.

«La tendance à une paix longue peut n'être pas si longue et elle peut ne pas être une tendance», a ajouté l'anthropologue Rahul Oka qui a aussi pris part à cette recherche.