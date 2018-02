Moscou s’exprime sur les prétendues livraisons d’armes nord-coréennes en Syrie

Tandis que The New York Times a affirmé que Pyongyang avait fourni à Damas des matériaux qui pourraient être utilisées pour l'élaboration d'armes chimiques, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré n'avoir vu aucune preuve de cela.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé ne rien savoir sur une prétendue fourniture de substances pour la création d'armes chimiques en Syrie par la Corée du Nord. Ce dossier a été auparavant évoqué par The New York Times.

«Je n'en ai pas entendu parler. S'il existe des faits correspondants, ils doivent être présentés», a indiqué le diplomate, intervenant devant les journalistes à Genève.

Précédemment, le journal New York Times a signalé, citant un rapport basé sur une enquête des Nations unies, jamais publiée, mais auquelle le journal a eu accès, que la Corée du Nord livrait en Syrie des composants pouvant servir à élaborer des armes chimiques. Précisément, il y aurait eu une quarantaine de livraisons entre 2012 et 2017 et il s'agirait de plaques, de thermomètres et de soupapes invulnérables à l'acide.

Le rapport en question a été rédigé par un groupe d'experts de l'Onu qui veillent à ce que ses sanctions imposées à Pyongyang soient observées. En outre, des spécialistes nord-coréens auraient été aperçus dans des usines productrices de missiles et d'armes chimiques en Syrie, toujours selon le rapport cité par le journal.

Les autorités syriennes ont rejeté les allégations d'utilisation d'armes chimiques, rappelant qu'elles avaient été complétement détruites sous la supervision d'experts internationaux de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, les États-Unis utilisent des affirmations sans fondement sur l'utilisation d'armes chimiques par Damas, s'en servant comme levier géopolitique.