Dans quel pays un Allemand peut-il aller sans visa et pas un Français?

En fonction des accords diplomatiques passés entre les pays, tous les passeports ne donnent pas accès au même nombre de destinations sans avoir à passer par la case visa. À un pays près, l’Allemagne double la France sur le podium des passeports les plus puissants... Mais lequel?

Tous les passeports ne se valent pas. En fonction des accords diplomatiques établis entre les pays, ils ne donnent pas accès aux mêmes destinations. En début d'année, Henley Passport a publié son index annuel, un classement des passeports en fonction du nombre de pays où les détenteurs peuvent voyager sans visa.

Singapour caracole en tête du classement avec 180 destinations accessibles sans visa. Juste derrière, l'Allemagne affiche un score de 179 pays en libre accès. Et en troisième position, la France, avec 178 destinations. Quel pays empêche la France de prendre place aux côtés de l'Allemagne sur le podium? Une question à laquelle peu de médias ont tenté de répondre, malgré l'engouement à chaque fois renouvelé de publier les résultats dudit rapport.

Eh bien, c'est la Mongolie. Si les premiers contacts entre les deux pays remontent au XIIIe siècle, entre la Horde d'or et les Germains, c'est dans une histoire plus récente qu'il faut trouver la raison de ce sésame. Quand l'Allemagne était encore RDA, elle entretenait d'importantes relations avec le pays de Genghis Khan. Et aujourd'hui, elle est, avec le Royaume-Uni, son premier partenaire commercial européen.

Côté français, on reconnaît que «les relations franco-mongoles sont restées ténues avant la reconnaissance de la Mongolie par la France le 27 avril 1965 et l'ouverture d'une ambassade à Oulan Bator le 5 mai 1966». Mais cela devrait s'arranger: «Après avoir été limités par l'alignement d'Oulan Bator sur l'Union soviétique, les rapports franco-mongols sont entrés dans une nouvelle phase dynamique après la Révolution démocratique de 1990».

La Mongolie, la Chine, et la Birmanie sont les trois pays où le détenteur d'un passeport singapourien peut se rendre sans entrave, alors qu'il faudra un visa si le passeport est français.