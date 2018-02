Poutine révèle les dégâts causés par les sanctions antirusses à l’Union européenne

La politique des sanctions antirusses qui fait du mal non seulement à la Russie, mais aussi à l’Union européenne, n’atteint pas son but, a annoncé Vladimir Poutine après son entretien avec le chancelier autrichien, Sebastian Kurz.

Les sanctions antirusses nuisent non seulement à la Russie, mais aussi à l'Union européenne. Cela étant cette politique n'atteint pas son but, a déclaré Vladimir Poutine lors de la conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec chancelier fédéral d'Autriche, Sebastian Kurz , à Moscou.

«Cela [les sanctions, ndlr] fait visiblement du mal aux intérêts de l'Union européenne et de la Russie, mais ce n'est finalement pas claire à qui cela en le plus. Mais les dommages sont clairs pour tous. Et surtout, les buts formulés par les auteurs de cette politique ne sont pas atteints», a indiqué le chef de l'État russe.

Selon lui, l'imposition de ces sanctions est une affaire nuisible qui ne sert à rien.

En ce qui concerne les mesures visant à lever les sanctions, elles doivent être prises par les deux parties, a souligné M.Poutine.

«De notre côté, nous sommes prêts à tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la situation», a-t-il conclu.

Les sanctions antirusses ont été prises par les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et plusieurs autres pays en 2014, sur fond des évènements en Crimée et en Ukraine. En réponse, Moscou a imposé l'embargo sur des produits de l'agriculture de ces états.