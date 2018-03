Après avoir relayé un sondage Sputnik, rétropédalage toute pour Boursorama.com!

Un petit tour et puis s'en va! C'est ce que l'on pourrait dire de l'article du site internet Boursorama.com, au capital détenu par la Société Générale, consacré au sondage commandé par Sputnik à l'Ifop. En effet, ce sondage, qui n'a pas manqué de faire parler de lui jusqu'au Palais Bourbon, posait la question suivante aux internautes: la Russie fait-elle partie de l'Europe? Pour la petite histoire, 65% des Français pensent que la Russie n'est pas européenne. Si ce résultat s'explique pour diverses raisons, le choix de retirer l'article quant à lui reste étonnant. D'autant plus qu'il figure toujours dans le cache Google…

Bien entendu, chaque média dicte sa ligne éditoriale et nous n'avons pas à faire d'ingérence. Néanmoins, pourquoi publier un article reprenant des infos provenant de Sputnik pour l'effacer dans la foulée? On serait tenté d'émettre plusieurs hypothèses. Un journaliste reprend l'information sans connaître Sputnik et publie la dépêche. Résultat: crise de panique, il faut la retirer immédiatement pour ne pas tomber en disgrâce aux yeux des autres médias mainstream. Autre hypothèse, la direction n'aime pas Sputnik et sa ligne éditoriale donc aucune raison de nous faire de la publicité. Enfin, dernière possibilité, le site de Boursorama.com a repris plusieurs dépêches (Reuters et AFP) mentionnant Sputnik uniquement dans le cadre du projet de loi «Fake news» d'Emmanuel Macron. On peut donc comprendre que relayer une information dudit média fasse tâche.

Сapture d'écran Сapture d'écran site Boursorama

Pour en avoir le cœur net, nous avons contacté la rédaction de Boursorama.com, qui n'a malheureusement pas donné suite à nos demandes.