Au moins 30 morts dans l'incendie d'un centre de réhabilitation pour toxicomanes à Bakou

L'agence APA a annoncé ce vendredi la mort d'environ 30 personnes dans l'incendie survenu dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan.

L'incendie dans le bâtiment du centre s'est déclaré à l'aube. Des pompiers et des secouristes du ministère des Situations d'urgence sont à pied d'œuvre.Des témoins ont confié à Sputnik que les pompiers ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur du bâtiment et que l'incendie s'intensifiait à cause du vent.

Le ministère azerbaïdjanais de la Santé a annoncé à Sputnik que plus de 30 personnes avaient été évacuées, précisant qu'il y avait des victimes.

L'agence APA fait état d'environ 30 morts, en se référant au service de médecine légale.

Précédemment une source sur les lieux avait fait état à Sputnik de plus de 20 morts.

Selon les dernières informations du parquet et des ministères azerbaïdjanais de l'Intérieur et des Situations d'urgence, l'incendie a fait 24 morts. 34 personnes ont été sauvées.