Ouagadougou: l'explosion à l'état-major provoquée par une voiture piégée

L'explosion qui a frappé vendredi l'état-major général des armées à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, provenait d'une voiture piégée et elle visait «peut-être» une réunion du G5 Sahel, a déclaré vendredi soir le ministre burkinabè de la Sécurité Clément Sawadogo.

«Le véhicule était bourrée d'explosifs, la charge était énorme» et a occasionné d'énormes dégâts. En même temps se déroulait une réunion sur le G5 Sahel, «peut-être qu'elle était visée», a déclaré le ministre lors d'un point presse.

Des hommes masqués avec des sacs à dos ont attaqué les gardes à l'entrée de l'état-major de l'armée burkinabée à Ouagadougou après une explosion au même endroit, selon différentes sources. Les attaques se sont produites non loin de l'ambassade de France et ont fait une trentaine de morts et plus de 75 blessés , selon plusieurs sources sécuritaires interrogées par l'AFP.

A la suite de l'attaque, Emmanuel Macron a exprimé sa «détermination et le plein engagement de la France, aux côtés de ses partenaires du G5 Sahel, dans la lutte contre les mouvements terroristes». Bien que l'attaque n'ait pas été encore revendiquée, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'exprimant sur LCI, a estimé de son côté que «Tout laisse à penser qu'il s'agit de groupes terroristes» derrière cette attaque «manifestement coordonnée».