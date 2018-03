Ghouta orientale: les terroristes confisquent les laissez-passer des civils

Dans la Ghouta orientale, les terroristes fouillent les maisons et confisquent aux civils les tracts distribués par le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie faisant office de laissez-passer pour les couloirs humanitaires.

Le général Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du Centre, a annoncé ce samedi aux journalistes que selon les consignes contenues dans le tract, la personne franchissant le couloir humanitaire devait tenir le papier dans une main levée et un enfant dans une autre, soit le mettre sur sa tête. Cela étant fait pour éviter que le couloir soit emprunté par des terroristes armées.

«D'après l'information obtenue de la partie syrienne par le Centre pour la réconciliation des parties en conflit, les membres de groupes armés illégaux dans la Ghouta orientale mènent des fouilles dans les maisons des habitants locaux et confisquent les tracts distribués par le Centre pour la réconciliation et les denrées alimentaires, aggravant ainsi la situation humanitaire dans la zone», a relaté le général.

Selon lui, environ 100.000 tracts avaient été largués sur cette banlieue de Damas.

© AFP 2018 Amer Almohibany Les premiers civils quittent la Ghouta orientale sous le feu des terroristes

Samedi 3 mars à 9H00 (8H00 à Paris) la cinquième trêve humanitaire quotidienne de 5 heures a commencé, visant à permettre aux habitants de la Ghouta orientale de quitter l'enclave. Les quatre précédentes trêves n'avaient abouti à rien: les terroristes continuant de retenir les civils en les menaçant de mort s'ils osaient franchir le couloir humanitaire.

Au milieu de cette semaine, les habitants de la Ghouta orientale avaient déjà informé le Centre pour la réconciliation qu'ils étaient à court de vivres et d'articles de première nécessité, leur prix ayant été multiplié par les terroristes. De plus l'électricité et le gaz sont coupés dans l'enclave.