Un groupe malien affilié à al-Qaïda* revendique les attaques de Ouagadougou

Le groupe islamiste JNIM, Groupe de soutien de l'islam et des musulmans, implanté au Mali et affilié à al-Qaïda (interdit en Russie), a revendiqué les attaques commises vendredi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, a signalé l'agence de presse mauricienne Alakhbar.

Selon l'agence, les attaques ont été perpétrées en guise de riposte après l'élimination de l'un des chefs du groupe, Mohamed Hacen al-Ancari, dans une récente frappe des forces françaises.

Des hommes masqués avec des sacs à dos ont attaqué les gardes postés à l'entrée de l'état-major de l'armée burkinabée à Ouagadougou après avoir provoqué une explosion au même endroit. Selon le ministère burkinabé de la Sécurité, il s'agissait d'une attaque à la voiture piégée.

Les attaques se sont produites non loin de l'ambassade de France et ont fait une trentaine de morts et plus de 75 blessés, selon plusieurs sources sécuritaires interrogées par l'AFP.

Après la survenue de ces attentats, Emmanuel Macron a exprimé sa «détermination et le plein engagement de la France, aux côtés de ses partenaires du G5 Sahel, dans la lutte contre les mouvements terroristes».

*Al-Qaïda est une organisation terroriste interdite en Russie.