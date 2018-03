Voici comment la Russie sauve l’Europe du froid glacial

La Russie exporte plus de gaz naturel en Europe qu’auparavant, une rafale d’air arctique ayant augmenté la demande de chaleur, ce qui souligne la dépendance de la région envers son voisin oriental.

Depuis la semaine dernière le froid a mis à rude épreuve le réseau énergétique européen. Le prix de l'essence a triplé pour atteindre un chiffre record, nécessitant plus de fourniture de gaz naturel depuis la Russie, relate Bloomberg.

«L'Europe, et notamment le Royaume-Uni, dépend de plus en plus des exportations russes pour satisfaire ses besoins énergétiques», poursuit l'agence.

À l'en croire, la Russie a augmenté ses livraisons à la demande des pays européens, et pas seulement par le biais des gazoducs. Ainsi, un pétrolier transportant du gaz liquéfié russe doit se rendre au Royaume-Uni d'ici fin de la semaine prochaine.

Les autres pays, souligne Bloomberg, ne sont pour le moment pas en mesure de concurrencer la Russie dans ce domaine. Ainsi la Norvège, le deuxième exportateur de gaz en Europe, a dû réduire ses livraisons en raison de problèmes techniques.

Surnommée «La Bête de l'Est» par les médias britanniques, «L'Ours de Sibérie» aux Pays-Bas, le «Canon à neige» en Suède ou le «Moscou-Paris» en France, la vague de froid a fait au moins 59 morts depuis vendredi dernier, selon un comptage des bureaux de l'AFP: 23 en Pologne, 7 en Slovaquie, 6 en République tchèque, 5 en Lituanie, 4 en France, au moins 3 en Espagne, 2 en Italie tout comme en Roumanie, en Serbie et en Slovénie, un aux Pays-Bas, en Angleterre et en Suède.

Pendant que tous ces pays se débattaient avec des conditions inhabituelles pour eux, le record de froid en Europe est revenu ces derniers jours à la petite ville de Folldal, dans le centre de la Norvège, avec des températures descendant jusqu'à —42°C la nuit. Un record qui laisse les habitants de glace, tant ils sont habitués au froid extrême.