Une Femen aux seins nus surgit au moment du vote de Berlusconi (vidéo)

Le vote de Silvio Berlusconi à l'occasion des législatives qui se tiennent ce dimanche en Italie a été perturbé par une Femen. L'ancien Premier ministre italien a eu la surprise de voir une militante aux seins nus se dresser sur la table de son bureau de vote. «Berlusconi, tu es périmé», proclamait le message sur son torse.

L'ancien homme fort de la politique italienne a réagi avec un sourire à cette perturbation. Quant à la femme, elle a été arrêtée par les forces de l'ordre, raconte le Corriere della Sera.

Plus de 46 millions d'électeurs sont invités à voter jusqu'à 23H00 (22H00 GMT): ils doivent élire 630 députés via un bulletin rose et ceux âgés de plus de 25 ans reçoivent aussi un bulletin jaune pour choisir les 315 sénateurs.

À 12H00 (11H00 GMT), le taux de participation était d'environ 19,4%, selon le ministère de l'Intérieur. C'est 4 points de plus qu'en 2013, mais le scrutin avait alors été organisé sur deux jours.

Compte tenu de la complexité du nouveau système électoral, qui combine scrutin proportionnel et majoritaire, les premières indications sur la composition réelle du futur parlement sont attendues très tard dans la nuit.