Femen vs Berlusconi: il est établi comment la militante a pénétré dans le bureau de vote

La Femen qui s'est dressée à moitié nue sur une des tables du bureau de vote où l'ancien Président du Conseil italien Silvio Berlusconi se trouvait ce dimanche, a réussi à y pénétrer en se faisant passer pour une journaliste, indique le quotidien italien Il Tempo.

L'ancien homme fort de la politique italienne a réagi avec un sourire à l'apparition de l'activiste dont le torse nu portait le message «Berlusconi, tu es périmé» et qui a été arrêtée sur-le-champ.

© Sputnik. Sergey Guneev Une Femen aux seins nus surgit au moment du vote de Berlusconi (vidéo)

Après cet incident, la justice italienne a engagé des poursuites contre cette Française d'origine iranienne ou algérienne pour entrave aux activités d'un bureau de vote, comportement obscène et résistance aux forces de l'ordre. Elle doit être expulsée vers la France dans la soirée.

Plus de 46 millions d'électeurs sont invités à voter jusqu'à 23H00 (22H00 GMT): ils doivent élire 630 députés avec un bulletin rose et ceux âgés de plus de 25 ans reçoivent aussi un bulletin jaune pour choisir les 315 sénateurs.

Selon le ministère de l'Intérieur, à 19H00 (18H00 GMT), le taux de participation était d'environ 58% ce qui est dix points de plus qu'en 2013, mais le scrutin avait alors été organisé sur deux jours.

Compte tenu de la complexité du nouveau système électoral, qui combine scrutin proportionnel et majoritaire, les premières indications sur la future composition du Parlement sont attendues très tard dans la nuit.