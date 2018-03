Transférera ou pas? Le Guatemala se prononce sur le transfert de son ambassade à Jérusalem

La ministre guatémaltèque des Affaires étrangères Sandra Jovel a déclaré vendredi que la décision de son pays de transférer à Jérusalem son ambassade en Israël était irréversible malgré les polémiques qu'elle a suscitées.

Donald Trump a annoncé le 6 décembre dernier que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme la capitale d'Israël et que leur ambassade serait transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Le Guatemala avait annoncé fin décembre qu'il suivait cette décision.

Fin février, les États-Unis ont annoncé que le transfert se ferait en mai.

«Je voudrais remercier le président Trump pour avoir montré le chemin. Sa décision courageuse nous a encouragés à faire ce qui était juste», a déclaré Jimmy Morales qui prononçait un discours lors de la conférence annuelle de l'American Israel Public Affairs Committee, selon une traduction de ses propos publiée sur le site de l'AIPAC.

Le statut de cette ville est l'une des questions les plus épineuses du règlement pacifique de ce conflit au Proche-Orient. Israël occupe la partie est de la ville depuis la guerre des Six Jours en 1967 et insiste toujours sur le fait que Jérusalem est sa «capitale éternelle et indivisible».

En réponse à la décision de Donald Trump, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 21 décembre une résolution dénonçant la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. La majorité écrasante de pays-membres de l'Onu (128 États) ont voté pour cette résolution, tandis que seulement neuf pays s'y sont opposés.