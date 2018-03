Au moins 42 combattants terroristes tués en Afghanistan

L'armée afghane poursuit ses opérations visant à éliminer les combattants des Taliban* et les djihadistes de Daech* qui continuent de contrôler de vastes territoires en Afghanistan.

L'armée afghane a éliminé au moins 42 membres des Taliban (organisation terroriste interdite en Russie) lors des frappes aériennes réalisées ces dernières 24 heures dans plusieurs provinces du pays, a annoncé la chaîne de télévision Tolo News se référant à ses sources au ministère afghan de la Défense.

Selon le ministère un raid aérien mené dans la province de Helmand (sud) a éliminé sept combattants des Taliban et en a blessé six. Le raid dans la province d'Oruzgan (centre) a fait 15 morts et 16 blessés parmi les talibans. 20 djihadistes de Daech (organisation terroriste interdite en Russie) ont été éliminés par une frappe aérienne réalisée dans la province de Djozdjan dans le nord de l'Afghanistan.

La chaîne précise que les frappes ont également détruit deux bases, des véhicules et des armes des terroristes.

La situation en Afghanistan s'est sensiblement détériorée ces derniers mois. Le mouvement radical Taliban s'était déjà emparé de territoires considérables dans des zones rurales du pays et avait lancé une offensive d'envergure contre des grandes villes. L'influence de Daech* elle aussi, a grandement augmenté dans le pays par rapport à l'année précédente.

Antérieurement, l'ancien ambassadeur russe en Afghanistan Zamir Kaboulov avait déclaré que Daech* s'était significativement renforcé en Afghanistan, où les effectifs de ce groupe terroriste dépassaient les 10.000 combattants, de nouvelles recrues arrivant de Syrie et d'Irak.

* organisation terroriste interdite en Russie.