Un porte-avions US au Vietnam, une première depuis 40 ans

Pour la première fois depuis la fin de la Guerre du Vietnam, trois navires américains sont entrés dans le plus grand port vietnamien. Il s’agit d’une visite d’amitié destinée à promouvoir les liens entre les deux pays.

Le porte-avions américain USS Carl Vinson est entré dans le port de Da Nang, pour la première fois depuis la fin de la guerre du Vietnam en 1975, relate le journal local Tuoi Tre.

Le navire restera dans le port central vietnamien pendant cinq jours. Il est accompagné du croiseur USS Lake Champlain et du destroyer USS Wayne E. Meyer. Il s'agit de la plus vaste présence de militaires américains dans le pays depuis la fin de la guerre du Vietnam.

Le navire abrite 5.000 membres d'équipage, selon le porte-parole du consulat des États-Unis à Hô-Chi-Minh-Ville.

La visite du Carl Vinson a été décidée lors de la visite dans le pays, en janvier, du chef du Pentagone James Mattis qui a rencontré le ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich.

Un certain nombre d'activités sont prévues pour la visite, dont une cérémonie d'accueil, une conférence de presse, des visites de courtoisie, des échanges techniques, des matchs sportifs et d'autres activités communautaires, précisent les médias vietnamiens.

© AFP 2018 HOANG DINH Nam Le Vietnam renoncera-t-il à l’armement russe au profit des USA?

La visite d'amitié cherchera à promouvoir davantage les liens entre les deux pays, contribuant à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la coopération et le développement dans la région, selon la diplomatie vietnamienne.

La guerre du Vietnam (également appelée deuxième guerre d'Indochine) a opposé, de 1955 à 1975, la République démocratique du Vietnam (ou Nord-Vietnam), soutenue matériellement par le bloc de l'Est et la Chine, et le Front national de libération du Sud Vietnam (dit Viet Cong) à la République du Vietnam (ou Sud- Vietnam), militairement soutenue par l'armée des États-Unis appuyée par plusieurs alliés (Australie, Corée du Sud, Thaïlande, Philippines). Les premières unités américaines ont été envoyées dans le pays en 1961. Lors du conflit, les États-Unis ont perdu près de 58.000 hommes, 1.700 ont été portés disparus.