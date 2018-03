«Les recruteurs-terroristes solitaires sont extrêmement dangereux» pour l’Europe

Selon la police londonienne, le dénommé Umar Haque enseignait dans une petite école coranique privée, ainsi que dans une médersa dans l'est de la capitale britannique, mais au lieu de donner des cours de religion, il s'appliquait à recruter des enfants, âgés de 11 à 14 ans, dans les rangs de groupes islamistes radicaux.

© Flickr/ Panos Asproulis Radicalisation islamique : les mineurs de plus en plus concernés

«Depuis 2012, Umar Haque travaillait comme éducateur religieux dans l'est de la Grande-Bretagne et n'avait jamais été soupçonné de liens avec des groupes radicaux. Mais, en 2015, alors qu'il enseignait prétendument l'islam dans l'est de Londres, on a découvert qu'il faisait voir des vidéos extrémistes et exposaient des conceptions radicales à 300 élèves», a raconté à Sputnik Mujahid al Sumaidaie, expert en sécurité.

Et d'ajouter qu'il s'agissait essentiellement d'enfants âgés d'environ dix ans. Umar Haque leur inculquait que le meurtre était une chose tout à fait normale et pouvait même être considéré comme un acte honorable.

© Sputnik. Alexei Danichev Deux présumés recruteurs de terroristes arrêtés à Saint-Pétersbourg

M.al Sumaidaie a indiqué qu'on ignorait quels seraient les fruits d'une telle éducation «religieuse».

«Les recruteurs-terroristes solitaires sont extrêmement dangereux pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Europe. Ils élaborent en toute indépendance leur plan d'action qui n'est connu que de leurs plus proches compagnons ou parents. De tels personnages sont très difficilement détectables malgré les mesures de sécurité renforcées de la police et des forces de sécurité britanniques», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

© AP Photo/ Matt Dunham Londres dévoile des sources de financement des organisations islamistes au Royaume-Uni

Selon ce dernier, «la responsabilité de la propagation des idées du radicalisme incombe à la communauté musulmane habitant dans l'est de la capitale britannique».

«Ces gens doivent aider la police qui ne peut pas à elle seule dépister tous les foyers du radicalisme. Il y a à présent une certaine coordination et la coopération en la matière, mais nous constatons que cela ne suffit pas pour une lutte efficace», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.