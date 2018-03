«Mère patrie» ou «Père patrie»: modification de l’hymne allemand «sexiste»? Le Net ironise

L'hymne national en Allemagne , subira-t-il bientôt des modifications considérables? La veille de la Journée internationale des Femmes, la secrétaire d'État à la Condition féminine, Kristin Rose-Möhring, a demandé d'éliminer toute distinction de genre de l'hymne jugé sexiste , rapporte le journal Die Welt.

Ainsi, selon Mme Rose-Möhring, le mot «Vaterland» (patrie, littéralement «terre des pères» ou «Père patrie») devrait être remplacé par le mot «Heimatland» («pays natal») et la ligne «brüderlich mit Herz und Hand» («fraternellement avec le cœur et la main») par la ligne «couragiert mit Herz und Hand» («intrépide avec le cœur et la main»), a précisé le journal Bild am Sonntag.

Les commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux sont tombés en cascade.

​Pour plaisanter, certains internautes ont présenté leurs propres idées, par exemple, ils ont proposé de remplacer «terre des pères» par «Mère Patrie».

Un des utilisateurs de Twitter a même suggéré qu'un concours Eurovision de l'hymne allemand doive se dérouler.

Un hymne, ça devrait être changé tout les ans, pourquoi ne pas lancer un concour eurovision de l'hymne? Non, ne me remerciez pas pour l'idée… — Alain Rorive «Kermit» (@AlainRorive) 6 марта 2018 г.

​D'après de nombreux internautes, une telle situation est «ridicule» et ça devient «de pire en pire».

Sa devient ridicule.. — claudhya (@BeClaudhya) 5 марта 2018 г.​

De pire en pire. — Grouin Grouin 1er (@Susscrofapithec) 5 марта 2018 г.

Les limites de la connerie.

Une secrétaire d'État propose de réécrire l'hymne allemand qu'elle juge sexiste https://t.co/84xd8cB6rd — Makaya (@Makaya12486506) 5 марта 2018 г.

L’hymne national allemand bientôt dépourvu de toute distinction de genre?

La folie ordinaire……https://t.co/MyrgRbMG1j — Stalker (@_Stalker_69_) 5 марта 2018 г.

​L'initiative a fait polémique également dans le milieu politique. Julia Klöckner, vice-présidente de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), semble n'avoir pas approuvé cette proposition.

Mir fielen andere Themen ein, die wichtiger für Frauen wären als die Nationalhymne zu ändern… https://t.co/EaTonNXCgB — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 4 марта 2018 г.

​«J'aurais pensé à d'autres sujets plus importants pour les femmes que de changer l'hymne national.»

Pour donner du poids à sa proposition, Mme Rose-Möhring s'est référée à l'exemple de l'hymne national d'Autriche, neutre en matière de genre: l'une de ses paroles «Heimat bist du großer Söhne» («Tu es la terre natale des grands fils») a été modifiée en «Heimat großer Töchter und Söhne» («La terre natale des grands filles et fils»).

D'ailleurs, le Canada a également modifié son hymne national «Ô Canada»: «True patriot love, in all thy sons command» («Un véritable amour de la patrie anime tous tes fils») est ainsi devenu «True patriot love in all of us command», soit «Un véritable amour de la patrie nous anime tous».