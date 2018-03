Des migrants africains en colère vandalisent le centre historique de Florence (Vidéo)

Indignés par le meurtre d'un marchand ambulant sénégalais, des migrants africains ont manifesté, lundi soir, dans le centre de la ville italienne de Florence, en commettant des actes de vandalisme et en se livrant à d'autres excès.

L'une des plus belles et plus visités villes du monde, Florence a dû subir lundi soir la colère d'une centaine d'immigrés africains protestant contre l'assassinat d'un vendeur de rue sénégalais qui a été, selon eux, victime d'un raciste.

En manifestant à travers le centre historique de la ville, ces migrants chantaient «Plus jamais de racisme» et saccageaient des motos, des poubelles et des pots de fleurs.

Selon Reuters, les enquêteurs ont exclu qu'Idy Dienec, agé de 54 ans, ait été tué par un raciste. Ils ont précisé que la victime habitait légalement dans le pays depuis plusieurs années tandis que le tireur de 65 ans, Roberto Pirrone, était dans un état suicidaire et confus.

La critique de la politique d'accueil des migrants d'Afrique reste un des points principaux du programme du parti populiste italien, le Mouvement 5 Étoiles qui a affiché des résultats en hausse avec 32,2% des suffrages, lors des récentes élections législatives italiennes. Cette prise de position est partagée par la coalition de centre-droit de Silvio Berlusconi qui a remporté près de 37% des voix des électeurs.