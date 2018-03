Et la ville la plus dangereuse du monde est…

En planifiant ses vacances, on fait souvent attention à que l’on se sente en sécurité là où l’on voyage. La liste des villes les plus dangereuses de notre planète, version 2017, qui vient d’être publiée, contribuera sans doute au choix que feront les voyageurs.

Los Cabos, municipalité mexicaine de Basse-Californie du Sud, est la ville la plus dangereuse au monde, selon le classement 2017 publiée par le Conseil citoyen pour la sécurité publique et la justice pénale du Mexique. La liste comprend 50 endroits des plus dangereux du monde.

La ville de Los Cabos compte 111,3 assassinats pour 100.000 habitants en 2017. La capitale vénézuélienne, Caracas, arrive 2e, avec un indice de 111,1, vient ensuite une autre ville mexicaine, Acapulco, avec 106,63.

D'autres villes mexicaines, La Paz, Tijuana et Ciudad Victoria, font aussi partie du top 10 de ce classement. 42 des 50 villes de ce classement sont latino-américaines, dont 17 brésiliennes, 12 mexicaines, cinq vénézuéliennes et trois colombiennes.