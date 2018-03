Le pays idéal pour miner le bitcoin désigné

L’extraction des cryptomonnaies, en particulier le bitcoin, demande beaucoup d’électricité, dont le coût dépend de nombreux facteurs, comme les ressources naturelles ou les subventions gouvernementales. Le site The Voice of people today a révélé le pays où miner le bitcoin était le plus avantageux.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Voici pourquoi le bitcoin pourrait évincer les devises ordinaires et même l’or

Les dépenses engendrées pour l'extraction du bitcoin sont les plus faibles au Venezuela (531 dollars pour un bitcoin en moyenne), puis suivent Trinité-et-Tobago (1.190 dollars), l'Ouzbékistan (1.988 dollars) et la Russie (4.675 dollars), relate le site The Voice of people today.

L'exploitation minière du bitcoin est la plus coûteuse en Corée du Sud (26.170 dollars), au Bahreïn (16.773 dollars) et en Allemagne (14.275).

En dépit du fait que la Corée du Sud se trouve en bas de ce palmarès, Séoul est considéré comme la force motrice du marché des cryptomonnaies, souligne le site.

D'après le media, les prix élevés de l'électricité constituent un des principaux obstacles à l'extraction du bitcoin et d'autres cryptomonnaies.