Poutine: «casser la colonne vertébrale du terrorisme» dans un seul pays est insuffisant

Combattre le terrorisme n’est possible que si la communauté internationale unit ses efforts sous cette bannière. Une victoire dans un seul pays est insuffisante, a estimé Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine a appelé la communauté internationale à unir ses forces face à la menace terroriste, estimant que des efforts déployés au niveau local seront inefficaces.

«Vaincre ou casser la colonne vertébrale du terrorisme dans un seul pays isolé est tout à fait insuffisant pour remporter une victoire totale», a indiqué le Président dans une interview accordée au présentateur russe Vladimir Soloviev dans la cadre du documentaire «Ordre mondial 2018».

Vladimir Poutine a affirmé qu'il n'était pas possible de mettre fin au terrorisme uniquement avec les armes, «même si sans elles, comme on le voit, combattre le terrorisme est impossible aussi». Le chef de l'État russe a ainsi appelé à éradiquer les causes entraînant l'apparition de ce phénomène.

«De quels causes s'agit-il? L'injustice dans les relations internationales, la pauvreté dans de nombreux pays, le manque d'éducation parmi les jeunes», a-t-il détaillé.

Et d'ajouter: «Il faut que les pays unissent leurs efforts sur le champ de bataille, ce qui veut dire qu'il faut créer un puissant front commun antiterroriste».