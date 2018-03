Une fillette syrienne raconte sa fuite sous les tirs des radicaux de la Ghouta orientale

Elle s'appelle Fatima et elle n'a que douze ans. La petite habitante de la Ghouta orientale figure parmi les rares chanceux qui ont pu profiter de la trêve pour quitter cette banlieue de Damas contrôlée par des extrémistes, mais son parcours a été semé d'embûches.

Avec ses parents et son frère, Fatima a tenté de fuir la Ghouta en traversant des champs. Les extrémistes les ont repérés au moment où ils passaient par un jardin, et ont ouvert le feu. Les parents ont péri sous les balles, mais les enfants ont survécu et ont poursuivi leur fuite.

Ils ont réussi à regagner les positions de l'armée syrienne, et sont maintenant à l'abri. Leur grand-mère prend actuellement soin d'eux.