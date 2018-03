Poutine avoue avoir dit un «petit mensonge» à Melania Trump

Vladimir Poutine a avoué avoir un peu déformé la vérité lors de son échange avec l’épouse du Président américain, Melania, et celle du Premier ministre italien, Emanuela Mauro, qui a eu lieu en juillet dernier à Hambourg, en Allemagne.

«Je leur ai également parlé de la Russie, de la Sibérie, de la pêche. Et bien évidemment, comme il est de coutume pour ce genre de choses, j’ai un peu menti à ce sujet. Est-il possible de ne pas raconter des bobards lorsqu’on parle de pêche? Je leur ai parlé du Kamtchatka, de notre faune, des ours au Kamtchatka, des tigres en Extrême-Orient», a avoué Vladimir Poutine dans le film «Miroporiadok 2018» (Ordre mondial 2018).

Cette déclaration de Vladimir Poutine fait référence à l’idée bien répandue en Russie selon laquelle tous les pêcheurs exagèrent, pour ne pas dire mentent, au sujet de la taille et du nombre de poissons pêchés.

En outre, se souvient-il, il a évoqué dans les grandes lignes le programme démographique et le moyens de soutien à la maternité et à l’enfance. Selon lui, les épouses des hommes politiques ont été surprises par le montant du «capital maternel» (allocation d’environ 6.400 euros attribuée pour toute naissance ou adoption à partir du deuxième enfant).

«Je leur ai expliqué dans quelles conditions il pouvait être utilisé et quels autres outils on appliquait dans ce domaine», a conclu Vladimir Poutine.