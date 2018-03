Ankara précise les délais de son opération militaire en Syrie

L'opération Rameau d'olivier menée par les forces armées turques dans le nord de la Syrie doit s'achever d'ici fin avril, a fait savoir le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

«L'opération conduite à Afrine prendra fin avant début mai», a affirmé le chef de la diplomatie turque cité par la chaîne de télévision Habertürk.

Le 20 janvier dernier, l'armée turque appuyée par les membres de l'Armée syrienne libre (ASL) a lancé l'opération Rameau d'olivier contre les formations armées kurdes dans la région syrienne d'Afrine.

Damas a condamné les actions turques à Afrine, tout en soulignant que la région était une partie intégrante de la Syrie. Moscou a pour sa part appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter l'intégrité territoriale de la Syrie.

Plus tôt dans la journée, l'état-major turc avait annoncé avoir éliminé plus de 3.000 combattants du Parti de l'union démocratique (PYD), des Unités de protection du peuple (YPG) et terroristes de Daech* depuis le début de l'opération militaire en Syrie.

