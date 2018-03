Des journalistes et des réfugiés pris pour cible dans la Ghouta orientale

Des journalistes et des réfugiés ont été pris pour cible dans la Ghouta orientale, d'après le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

© REUTERS/ Bassam Khabieh La raison du report de la livraison d’aide humanitaire prévue jeudi dans la Ghouta

Des radicaux ont ouvert le feu jeudi sur un convoi évacuant 300 familles de la Ghouta orientale, en Syrie, vers Mleha, a annoncé jeudi Vladimir Zolotoukhine , porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie

Selon le centre, trois véhicules ont pris feu. Les informations sur des victimes ne sont pas encore disponibles.

Plus tard, les proches des réfugiés et plusieurs équipes de tournage des chaînes de télévision russes et occidentales, qui accueillaient le convoi à un kilomètre de la sortie sud de la Ghouta, ont aussi été la cible de tirs de mortier. Personne n'a été blessé.

M.Zolotoukhine avait précédemment annoncé que les extrémistes avaient augmenté leurs pressions sur les habitants de la Ghouta orientale.

© REUTERS/ Bassam Khabieh L’armée syrienne libère trois localités de la Ghouta orientale

Des trêves humanitaires quotidiennes de cinq heures, de 09h00 à 15h00 heure locale, sont organisées dans la Ghouta orientale depuis le 27 février sur l'ordre de Vladimir Poutine. Les autorités syriennes et le Centre pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie ont établi un couloir humanitaire au niveau du secteur d'al-Wafidine. Toutefois, les radicaux le pilonnent régulièrement, empêchant ainsi les civils de l'emprunter pour quitter la zone des combats.

Ces dernières semaines, la situation s'est aggravée dans la Ghouta orientale. Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté la résolution 2401 exigeant que toutes les parties en conflit arrêtent les hostilités pour au moins 30 jours consécutifs sur l'ensemble du territoire syrien pour instaurer une pause humanitaire durable. Toutefois, les radicaux poursuivent leurs tirs de mortiers et de roquettes, d'après le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.