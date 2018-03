Des sénateurs appellent Washington à dialoguer avec Moscou suite au discours de Poutine

Un groupe de sénateurs américains a appelé le secrétaire d'État américain Rex Tillerson à entamer un dialogue avec Moscou suite aux déclarations de Vladimir Poutine concernant de nouvelles armes russes.

© Sputnik. Alexander Vilf Le seul scénario dans lequel la Russie recourra aux armes nucléaires

«Un dialogue stratégique entre les États-Unis et la Russie est devenu plus urgent suite au discours du président Poutine , le 1er mars, lorsqu'il a évoqué plusieurs nouvelles armes nucléaires que la Russie développerait, notamment un missile de croisière et un drone sous-marin nucléaire», lit-on dans la lettre signée par les sénateurs Edward J. Markey, Jeff Merkley, Dianne Feinstein et Bernie Sanders.

Les législateurs s'inquiètent du fait que certaines des nouvelles armes nucléaires russes ne sont pas couvertes par le Traité sur la réduction des armes stratégiques (nouveau START), et demandent donc à ce que l'accord soit prolongé.

Les auteurs du document estiment que des pourparlers avec Moscou mèneront à plus de transparence dans l'activité russe en matière de mise au point d'armes tactiques.

La semaine dernière, le Président russe a présenté de nouvelles armes russes sans précédent dont le système de missiles Sarmat, des drones sous-marins, et le système hypersonique Kinjal, un missile de croisière à propulsion nucléaire.