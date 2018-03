Une explosion meurtrière se produit à Donetsk

L'explosion d'une grenade a fait deux morts et six blessés dans le district Kirovski de la ville de Donetsk , dans le sud-ouest de l'Ukraine, selon un porte-parole de l'administration locale.

«Deux personnes sont mortes et six autres ont été blessées dans l'explosion d'une grenade», a annoncé le porte-parole sans donner plus de détail.

La ville de Donetsk est la capitale de la «république populaire» dont le territoire échappe au contrôle des autorités ukrainiennes. Avant le début en avril 2014 du conflit meurtrier dans le Donbass, Donetsk avait une population de plus de 950.000 habitants.