Selon l'information émanant de sites de suivi des vols, le drone américain RQ-4 Gloval Hawk, immatriculé 05-202, parti de la base aérienne de Sigonella, en Sicile le vendredi 9 mars a survolé du nord au sud la ligne de démarcation entre l'Ukraine et les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk sans la franchir. Le vol a été effectué à une altitude d'environ 15.800 mètres et à une vitesse de 565 km/h.

Les équipements du drone lui permettaient de surveiller l'ensemble du territoire des républiques autoproclamées, ainsi que d'importants territoires des régions russes limitrophes.

© AP Photo/ Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt La frontière russe de nouveau frôlée par un aéronef de reconnaissance US

Pendant le vol il s'est approché à plusieurs reprises à une distance de 40 à 60 km des régions russes de Belgorod, de Voronej et de Rostov qui confinent à la région de Lougansk.

Selon des sources en accès libre, le RQ-4B Global Hawk est équipé d'une caméra de haute résolution, d'un capteur infrarouge et d'un radar de suivi des objets en mouvement. Le drone est destiné à mener une reconnaissance aérienne à une profondeur de plus de 200 km en territoire ennemi. Il est doté d'outils de communication aérienne et de partage des informations en temps réel.

Le RQ-4 Global Hawk a un poids au décollage de 15 tonnes, une envergure d'environ 40 mètres et une endurance de 30 heures à des altitudes allant jusqu'à 18.000 mètres.

Une heure de vol de cet appareil coûtant 140 millions de dollars est estimée à 31.000 dollars.

Les drones de ce type sont utilisés régulièrement pour mener des reconnaissances à proximité du territoire des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, ainsi que du littoral criméen et du territoire de Krasnodar. Au moins cinq vols ont été déjà effectués depuis le début du mois de mars.