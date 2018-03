Washington s’ingère ouvertement dans les élections russes selon Poutine

Les États-Unis s'immiscent constamment dans les élections en Russie et ne le cachent même pas, a déclaré Vladimir Poutine dans une interview à la chaîne de télévision NBC.

© Sputnik. Hikmet Durgun Poutine appelle l’Occident à enquêter sur la mort des civils à Mossoul et à Raqqa

Et de certifier que la Russie ne s'immisçait pas dans les élections américaines et qu'il était impossible de le faire. «Nous avons des principes qui consistent à ne permettre à personne de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Et nous, nous ne nous ingérons pas dans les affaires d'autres [pays]», a souligné le Président russe.

Selon lui, Moscou n' pas de raison de s'immiscer dans les élections aux États-Unis. «Je ne vois pas quels seraient les objectifs que nous aurions pu atteindre par une ingérence. Il n'y a pas d'objectif», a-t-il ajouté.

© Photo. Ministry of Defence of the Russian Federation Armes russes dernier cri: la Russie prête à en discuter avec les USA «à tout moment»

Le Président a reconnu connaître Evgueni Prigojine, accusé par les autorités américaines de s'être ingéré dans les élections, mais a souligné qu'il n'était pas lié à lui ou au gouvernement russe. «Je ne le considère pas comme un ami. […] C'est un homme d'affaires […] mais il n'est pas une personnalité officielle, nous ne sommes pas liés l'un à l'autre».

L'avocat spécial Robert Mueller qui a accusé 13 ressortissants russes et trois sociétés russes d'interférer dans les élections, notamment pour soutenir la campagne de Trump. Le Kremlin considère ces accusations comme étant sans fondement.